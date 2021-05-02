В Красноярске ночью молодого мужчину ударили ножом Фото: Мария ЛЕНЦ

Минувшей ночью в больницу скорой медицинской помощи был доставлен 36-летний мужчина с ножевым ранением брюшной полости. Его экстренно прооперировали, состояние стабильное. Подробности рассказали в паблике «Красноярск |Регион-24|» со ссылкой на пресс-службу полиции города.

Конфликт между двумя мужчинами произошел возле продуктового магазина «Уют» на улице Вильского. Магазин работает круглосуточно и часто привлекает к себе припозднившихся покупателей. Что стало причиной конфликта, неустановленно, но в результате 27-летний подозреваемый ударил потерпевшего ножом и сбежал. Приятели пытались оказать помощь раненому до приезда машины скорой помощи. Подозреваемого быстро задержали, заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Добавим, что в январе этого года там же, на Вильского, пропала 37-летняя женщина. Она вышла из магазина «Уют» и с тех пор ее местонахождение неизвестно. Она находится в розыске.