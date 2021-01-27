Объявлены поиски пропавшей в Красноярске 9 января женщины

В Красноярске объявлены поиски пропавшей 37-летней Ксении Тимошенко. В последний раз ее видели 18 дней назад: 9 января она вышла из торгового павильона «Уют», который находится в Октябрьском районе, возле Вильского, 16. С тех пор о ней нет никаких вестей.

Информацию в социальных сетях распространяют волонтеры отряда «Поиск пропавших детей – Красноярск». Можно помочь им – распечатать листовки и развешать их в видных лесах. Немало примеров, когда такое срабатывало.

Приметы женщины: на вид 35-36 лет, рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, голубые глаза, светлые кудрявые волосы. Особые приметы: бородавка с правой стороны около носа и губ. Предположительно была одета в черный пуховик с меховой оторочкой на капюшоне, в черную шапку, на ногах черные ботинки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просьба сообщить по телефонам:

- (391) 249-01-48 – дежурная часть отдела полиции № 2

- 8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).