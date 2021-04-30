ПАО «Кузбасская Топливная Компания» устранила выявленные Ростехнадзором нарушения, разрез «Виноградовский» работает в плановом режиме

Фото: Русский уголь

Сегодня Сибирское управление Ростехнадзора сообщило о проверочных мероприятиях соблюдения требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте «Разрез Виноградовский» филиал ПАО «Кузбасская топливная компания» (Кемеровская область).

ПАО «Кузбасская Топливная Компания» сообщает, что на данный момент все выявленные на объектах компании нарушения оперативно устранены, разрез «Виноградовский» работает в плановом режиме.

ПАО «Кузбасская Топливная Компания» ведет деятельность добросовестно. Все выявленные нарушения были оперативно устранены в ходе проверки, угроза жизни работников и вреда окружающей среде сейчас отсутствует. В целях недопущения повторных нарушений приняты меры, проанализированы результаты проверки. Сейчас предприятие работает в плановом режиме.