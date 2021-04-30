В Норильск и Дудинку из Иерусалима доставят Благодатный огонь Фото: Мария ЛЕНЦ

В ближайшее воскресенье 2 мая православные христиане отмечают Пасху. Один из главных символов праздника – Благодатный огонь, который традиционно привозят из Иерусалима и затем доставляют по стране. Как стало известно, лампада со святыней из храма гроба Господня рейсом Y7 103 Москва – Норильск прибудет в аэропорт Норильск (Алыкель) 3 мая. Далее ее доставят в Норильск в Кафедральный собор в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» и в Храм Пресвятой Богородицы в Дудинке.

Как сообщили в администрации Таймырского муниципального района, торжественная передача Благодатного огня в Норильске запланирована на 08:40 часов, в Дудинке – на 11:15 часов. Каждый верующий сможет возжечь свечи и отнести частичку Благодатного огня в свой дом.

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