Пасха в Красноярске 2021: расписание мероприятий 2-9 мая
Фото: Мария ЛЕНЦ
Пасхальные празднования становятся все ближе. Для всех верующих красноярцев уже опубликовали расписание богослужений, а также стало известно, что развозить их после церковных мероприятий будут бесплатные автобусы. Однако это еще не все. Публикуем расписание мероприятий на Пасху в Красноярске 2021 2-9 мая.
«Пасхальный перезвон»
Фото: vk.com/kicuspensky
2 мая в 10:00 в Культурно-историческом центре «Успенский» на Лесной, 55, стр. 3. В программу мероприятия входят кинолекторий, мастер-классы, творческие презентации и тд. Для участия требуется регистрация, после которой вы получите пригласительные билеты. Подробнее здесь.
Концерт хорового ансамбля солистов «Тебе поемъ»
vk.com/tebe_poem
Мероприятие пройдет в Архиерейском доме на Горького, 27. Солисты «Тебе поемъ» проведут Пасхальный концерт.
Начало – в 11:00 часов 2 мая. Прийти на концерт могут все желающие. Вход свободный.
Концерт младшей группы детско-юношеского духовного хора «София»
Концерт пройдет 5 мая в красноярском Архиерейском доме на Горького, 27 в 19:00. Хор «София» исполнит программу «Пасху радостно встречаем». Заказать билет можно по телефону +7(913)831-13-11.
Праздник воскресных школ «Пасха красная»
Традиционное мероприятие состоится накануне дня Антипасхи – 8 мая в 12:00 в Центральном парке. Прийти могут всех желающие.
В программу мероприятия включены праздничный концерт. Для маленьких посетителей будут работать игровые, спортивные и творческие площадки. Кроме того, будет работать переносная звонница.
Концерт духовной музыки «Пасха красная!» детско-юношеского духовного хора «София»
21 мая в 19:00 часов в Большом зале СГИИ им. Д.А. Хворостовского на Ленина, 22 пройдет еще один концерт детского-юношеского духовного хора «София». Заказать билеты можно по телефону: +7 (913) 831-13-11.
Пасхальные мастер-классы в музее Сурикова
1 и 2 мая в Музее-усадьбе В.И. Сурикова на Ленина, 98 участникам предложат сделать пасхальную акварель или расписать керамическое яйцо-писанку под руководством профессионального художника.
Узнать подробности и записаться можно по телефону: 211-24-78.
Дополнительно
С 26 апреля по 20 июня в рамках XXIV Красноярского краевого Пасхального фестиваля искусств и благотворительности проходит фотоконкурс #пасхавсибири.
С 26 апреля по 23 мая участники должны опубликовать одну или несколько фотографий на тему Пасхи с хэштегом #пасхавсибири в соцсетях. Принимаются по 5 фотографий в одной публикации.
24 мая наиболее интересные работы отправятся на рассмотрение конкурсной комиссии. Награждение пройдет с 7 по 20 июня.
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