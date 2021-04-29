Пасха в Красноярске 2021: расписание мероприятий 2-9 мая Фото: Мария ЛЕНЦ

Пасхальные празднования становятся все ближе. Для всех верующих красноярцев уже опубликовали расписание богослужений, а также стало известно, что развозить их после церковных мероприятий будут бесплатные автобусы. Однако это еще не все. Публикуем расписание мероприятий на Пасху в Красноярске 2021 2-9 мая.

«Пасхальный перезвон»

Фото: vk.com/kicuspensky

2 мая в 10:00 в Культурно-историческом центре «Успенский» на Лесной, 55, стр. 3. В программу мероприятия входят кинолекторий, мастер-классы, творческие презентации и тд. Для участия требуется регистрация, после которой вы получите пригласительные билеты. Подробнее здесь.

Концерт хорового ансамбля солистов «Тебе поемъ»

vk.com/tebe_poem

Мероприятие пройдет в Архиерейском доме на Горького, 27. Солисты «Тебе поемъ» проведут Пасхальный концерт.

Начало – в 11:00 часов 2 мая. Прийти на концерт могут все желающие. Вход свободный.

Концерт младшей группы детско-юношеского духовного хора «София»

Концерт пройдет 5 мая в красноярском Архиерейском доме на Горького, 27 в 19:00. Хор «София» исполнит программу «Пасху радостно встречаем». Заказать билет можно по телефону +7(913)831-13-11.

Праздник воскресных школ «Пасха красная»

Традиционное мероприятие состоится накануне дня Антипасхи – 8 мая в 12:00 в Центральном парке. Прийти могут всех желающие.

В программу мероприятия включены праздничный концерт. Для маленьких посетителей будут работать игровые, спортивные и творческие площадки. Кроме того, будет работать переносная звонница.

Концерт духовной музыки «Пасха красная!» детско-юношеского духовного хора «София»

21 мая в 19:00 часов в Большом зале СГИИ им. Д.А. Хворостовского на Ленина, 22 пройдет еще один концерт детского-юношеского духовного хора «София». Заказать билеты можно по телефону: +7 (913) 831-13-11.

Пасхальные мастер-классы в музее Сурикова

1 и 2 мая в Музее-усадьбе В.И. Сурикова на Ленина, 98 участникам предложат сделать пасхальную акварель или расписать керамическое яйцо-писанку под руководством профессионального художника.

Узнать подробности и записаться можно по телефону: 211-24-78.

Дополнительно

С 26 апреля по 20 июня в рамках XXIV Красноярского краевого Пасхального фестиваля искусств и благотворительности проходит фотоконкурс #пасхавсибири.

С 26 апреля по 23 мая участники должны опубликовать одну или несколько фотографий на тему Пасхи с хэштегом #пасхавсибири в соцсетях. Принимаются по 5 фотографий в одной публикации.

24 мая наиболее интересные работы отправятся на рассмотрение конкурсной комиссии. Награждение пройдет с 7 по 20 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пасха в Красноярске 2021: как будут ездить автобусы

В ночь с 1 на 2 мая городе будут работать бесплатные шаттлы. В дептрансе рассказали, как будут ездить автобусы в Пасху в Красноярске 2021. (подробнее)

Пасха в Красноярске 2021: расписание богослужений с 1 по 9 мая

2 мая в городе начнется празднование главного православного праздника. Тысячи верующих отправятся в храмы, а развозить по домам их будут бесплатные автобусы. (подробнее)