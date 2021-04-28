В Красноярске на Ярыгинской набережной пройдет выставка уличной мебели Фото: Мария ЛЕНЦ

В мэрии Красноярска сообщают, что выставка уличной мебели пройдет на Ярыгинской набережной 28 апреля – с 10:00 до 21:00 часов. Это мероприятие станет для Красноярска дебютным.

10 компаний-производителей представят более сотни образцов различной уличной мебели. На правобережной набережной поставят скамьи, стулья, диваны, урны, вазоны, уличное освещение и другие формы декоративного озеленения.

При этом красноярцам можно будет не только смотреть, но и трогать. В пресс-службе городской администрации передают, что посетители выставки смогут лично испытать каждый экспонат, а также оценить его удобство и качество. Сделать это смогут все желающие. Организует выставку «Красгорпарк».

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