В национальном парке «Ергаки» разрешили отстрелить пятерых медведей Фото: Мария ЛЕНЦ

Краевое министерство экологии и рационального природопользования приняло решение – отстрелить на территории национального парка «Ергаки» пять особей бурых медведей. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале регионального правительства.

Дирекция нацпарка неоднократно обращалась с просьбой принять меры против хищников. На охраняемой территории они быстро размножаются и постоянно несут угрозу жизни и здоровью туристам. Каждый сезон регистрируются случаи нападения. Сейчас как раз подходит время хищникам выходить из спячки. Они будут голодные и агрессивные.

Сроки отстрела – с 30 апреля по 30 сентября. Под регулирование численности попадают взрослые особы, независимо от пола.

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