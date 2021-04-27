В Хакасии угарным газом отравились четыре человека Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии угарным газом отравилась целая семья: двое детей семи и трех лет, а также их бабушка и дедушка. Такую информацию сообщает управление ГОиЧС республике. ЧП произошло в селе Верх-Аскиз. Дом частный, с печным отоплением. Кто-то из домочадцев, видимо, поздно вечером прикрыл заслонку, не убедившись, что угли в печи окончательно прогорели. В итоге угарный газ пошел в комнаты. Это и стало причиной отравления. Все четверо доставлены в районную больницу, в село Аскиз. Живые, но пожилая женщина находится в тяжелом состоянии.

Напомним, что в том же районе Хакасии, на станции Аскиз, накануне произошла трагедия: сгорела квартира, в которой находились трое маленьких детей. Следственный комитет завел уголовное дело по факту их гибели. А сегодня стало известно, что мать, которая оставила их одних под замком, а сама ушла по делам, задержана.