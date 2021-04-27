Звезды стали ближе: в Красноярске участники «Клуба выходного дня» побывали в обсерватории

Звезды стали ближе! Фото: Мария ЛЕНЦ

«Клуб выходного дня» создан для тех семей, которые сумели стать родными для чужих детей с трудной судьбой. Клуб помогает им организовать досуг и нестандартно провести выходной день всем вместе. Главная тема «Клуба выходного дня» каждый год разная. В этом году она посвящена Году науки и технологий в России. И участники Клуба убедятся, что наука – это увлекательно, увидят возможности для научно-популярных и образовательных занятий в нашем городе. Выбор мест неслучаен, они все работают со школьниками.

Первая встреча «Клуба выходного дня» прошла в детском технопарке «Кванториум», вторая – в научно-познавательном центре на Восточном входе в национальный парк «Красноярские Столбы», третья – в Детском научном клубе СФУ, а завершилась работа Клуба в обсерватории Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева.

В минувшие выходные девять приемных семей собрались у телескопа, чтобы звезды и Луна стали чуть ближе. А заодно узнали о полезных программах, которые можно установить на телефон и изучать созвездия.

Дочь весь вечер сидела в программе Stellarium и смотрела звезды и планеты Фото: Мария ЛЕНЦ

«Спасибо за организацию такой увлекательной программы в обсерватории. Дочь весь вечер сидела в программе Stellarium и смотрела звезды и планеты», - рассказали Виктор и Светлана Контузоровы.

«Фото Луны, снятое через телескоп, поместили на заставку телефона», - поделились идеей Тайдоновы.

Фото Луны, снятое через телескоп, поместили на заставку телефона Фото: Мария ЛЕНЦ

«Мы весь вечер о звездах говорили. Сын все свои энциклопедии достал, оценивал свои знания, сразу, конечно, в аэрокосмическом захотел учиться. Считаю, что такие мероприятия пробуждают интерес к новым знаниям», - это мнение семьи Михайловых.

Одна мама рассказала по секрету, что у сына есть проблемы в школе с одним из предметов, и после экскурсии он заявил: «Если бы у нас был такой учитель, как Сергей Александрович из обсерватории, я учился бы по-другому».

Участников Клуба встретил и поприветствовал ректор СибГУ науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева Эдхам Акбулатов. Он рассказал про спутник, который запустят в ноябре этого года специально для красноярских школьников, провел экскурсию для участников Клуба в Центре управления полетами. Университет также пригласил ребят и их родителей в музей космической техники, где можно посмотреть настоящие спутники и другую технику.

Участников Клуба встретил и поприветствовал ректор СибГУ науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева Эдхам Акбулатов Фото: Мария ЛЕНЦ

Встреча традиционно завершилась подарками: для ума и души - книги о российских ученых и их открытиях, для семейного чаепития - сладости. Подарок получил и Эдхам Акбулатов – репринт газеты «Комсомольская правда» от 13 апреля 1961 года. В тот памятный день «Комсомолка» первой рассказала о первом полете человека в космос – этот выпуск мы повторяем для наших читателей в юбилейные годы.

Организаторы «Клуба выходного дня» для приемных семей: золотодобывающая компания «Полюс», «Комсомольская правда» и Центр развития семейных форм воспитания Красноярского края.

Организаторы «Клуба выходного дня» для приемных семей: золотодобывающая компания «Полюс», «Комсомольская правда» и Центр развития семейных форм воспитания Красноярского края. Фото: Мария ЛЕНЦ

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