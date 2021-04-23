Красноярцев приглашают на выставку «Ювелирный салон Сибири»

С 29 апреля по 2 мая в Красноярске пройдет XV выставка «Ювелирный салон Сибири». Ведущие производители ювелирных изделий съедутся со всей России, чтобы продемонстрировать свою продукцию и подобрать украшения на любой вкус.

Посетители смогут увидеть и приобрести изысканные украшения с роскошными брильянтами, изделия из серебра и золота, элитные наручные часы и многое другое.

Основные разделы выставки:

- Ювелирные украшения;

- Изделия из серебра;

- Часовой салон;

- Элитные подарки;

- Самоцветы;

- Оборудование и ювелирное сырье;

- Услуги.

В рамках выставки «Ювелирный салон Сибири» пройдет проект «Lицо Sибири» – яркое событие для всех девушек, желающих заявить о себе. Проект предоставит возможность представительницам прекрасного пола почувствовать себя настоящими моделями с помощью визажистов, стилистов и профессионального фотографа.

Одним из самых волнующих событий выставки станет возможность выиграть серьги с бриллиантами. Каждый сможет принять участие в розыгрыше и испытать свою удачу.

Кроме того, в рамках мероприятия состоится конкурс ювелирного рисунка среди студентов-дизайнеров, который поможет молодым специалистам раскрыть свой потенциал.

Ждем вас на выставке с 29 апреля по 2 мая в МВДЦ «Сибирь» по адресу: Авиаторов,19.

Время работы:

29 – 30 апреля с 10:00 до 19:00

1 мая с 10:00 до 18:00

2 мая с 10:00 до 17:00

Стоимость билета – 200 рублей.

Детям до 7 лет – вход свободный.

Для пенсионеров – 100 рублей.

Для студентов – 100 рублей.