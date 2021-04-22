В Туве полуторагодовалый ребенок насмерть обварился супом Фото: Мария ЛЕНЦ

Все случилось еще 11 апреля в Кызыле. Ребенок пролил на себя горячий суп. Его тут же госпитализировали с 55% ожогов тела. Врачи 9 дней боролись за жизнь малыша, но 20 апреля он скончался. Родители в момент трагедии находились дома. Региональный следком возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

- В настоящее время по сообщению проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактических обстоятельств произошедшего. Для установления причины смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - передает СК по Республике Тыва.

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