В Туве ребенок упал в казан с горячим маслом

7 Апр 2020 2020-04-07T09:08:19+03:00

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В Туве ребенок упал в казан с горячим растительным маслом. Его жизнь вне опасности, врачи Республиканской больницы №1 делают все возможное, чтобы 4-летний мальчик поскорее поправился. У него диагностировали термический ожог предплечья и бедра колени. По этому факту проводится доследственная проверка.

Несчастный случай с ребенком произошел вечером 4 апреля в селе Самагалтай. Установлено, что казан с горячим растительным маслом стоял на полу. Мальчик по неосторожности упал в него. Родители тут же вызвали «Скорую помощь».

- Основная задача взрослых заключается в том, чтобы максимально обезопасить пребывание детей в доме. Ни в коем случае не оставляйте в доступных местах (на полу, на краю стола или плиты) горячую жидкость, в том числе еду. Лучше со стола, на котором стоит горячая пища, убрать длинные скатерти, ведь ребенок может дернуть за их край и опрокинуть пищу на себя, - предупреждает МВД по Республике Тыва.

ИСТОЧНИК KP.RU