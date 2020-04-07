2020-04-07T09:08:19+03:00
Происшествия

В Туве ребенок упал в казан с горячим маслом

Его жизнь вне опасности, проводится проверка
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Туве ребенок упал в казан с горячим масломВ Туве ребенок упал в казан с горячим масломФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Туве ребенок упал в казан с горячим растительным маслом. Его жизнь вне опасности, врачи Республиканской больницы №1 делают все возможное, чтобы 4-летний мальчик поскорее поправился. У него диагностировали термический ожог предплечья и бедра колени. По этому факту проводится доследственная проверка.

Несчастный случай с ребенком произошел вечером 4 апреля в селе Самагалтай. Установлено, что казан с горячим растительным маслом стоял на полу. Мальчик по неосторожности упал в него. Родители тут же вызвали «Скорую помощь».

- Основная задача взрослых заключается в том, чтобы максимально обезопасить пребывание детей в доме. Ни в коем случае не оставляйте в доступных местах (на полу, на краю стола или плиты) горячую жидкость, в том числе еду. Лучше со стола, на котором стоит горячая пища, убрать длинные скатерти, ведь ребенок может дернуть за их край и опрокинуть пищу на себя, - предупреждает МВД по Республике Тыва.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «KP.RU-Тува»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Красноярске: 20-я больница перепрофилировала целый корпус для приема пациентов с внебольничной пневмонией
В Туве ребенок упал в казан с горячим маслом
С жительницы Красноярска сняли порчу за полмиллиона рублей
За неделю на территории «Столбов» оштрафовали 9 туристов-нарушителей
Комплектование детских садов в Красноярске переносится на конец апреля
В Хакасии на строительной площадке погиб рабочий
В Красноярском крае полицейские изъяли у наркомана большее килограмма конопли
Под Красноярском готовят площадку для строительства инфекционного модуля
В Красноярске отменили остановку общественного транспорта из-за коронавируса
Красноярцы помогли установить личность мужчины, найденного без сознания
Красноярцам подсказали, как искать информацию об участнике Великой Отечественной войны
«Я здесь хозяйка». В Красноярске кондуктор автобуса потребовал документы у пассажира
В Красноярском крае во время режима самоизоляции начнут работать около 40% занятых в экономике
Китай отправил гуманитарную помощь Красноярскому краю во время пандемии коронавируса
Красноярцев, прилетевших из Таиланда, уже сегодня заберут из обсервационного центра в Новосибирске