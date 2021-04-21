В Красноярском крае горел сельский Дом культуры Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае горел сельский Дом культуры. ЧП произошло в селе Арефьево Новобирилюсского района накануне, 20 апреля. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по краю. Сигнал на пульт дежурного диспетчера поступил около 18:21 часов. На место оперативно приехали 12 пожарных и 3 единицы техники. Учитывали, что здание старое, деревянное. К тому же очевидцы сообщили, что начало гореть со стороны склада. А там, где хранится клубный реквизит, наверняка есть легкогорючие вещи.

В 14:33, то есть спустя 12 минут после вызова, спасатели были уже на месте и сумели локализовать огонь на площади 60 квадратных метров. В 19:14 пожар был уже потушен. Пострадавших нет и эвакуация не понадобилась. Причины выясняются.

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