На юге Красноярского края сгорел сельский клуб. Фото: ГУ МЧС России по краю

На юге Красноярского края, в деревне Ленске Шушенского района, этой ночью произошел пожар. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого управления МЧС, информация на пульт диспетчера поступила в 3:58 ночи по местному времени.

Первое подразделение прибыло на место через 20 минут. К тому моменту брусовое одноэтажное здание размером 20 на 11 метров уже полностью было охвачено огнем. Таким образом, площадь пожара составила 220 квадратных метров, ему был присвоен ранг № 1-БИС.

Всего на вызове работали 8 человек и 2 единицы техники. Локализовать огонь удалось только в 6:40 часов, ликвидировать открытое горение – в 8:48. Теперь пожарным нужно как следует пролить все, что осталось от сельского клуба, чтобы исключить возможность повторного возгорания. Пострадавших нет, причины пока не установлены.