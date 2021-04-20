В Красноярске отремонтировали переезд через трамвайные пути

Фото: мэрия Красноярска

Участок при переезде через трамвайные пути на Матросова в Свердловском районе длительное время считался одним из самых проблемных на правобережье. Автомобилисты неоднократно жаловались на него.

Мэрия Красноярска услышала местных жителей и приступила к ремонту. Дорожники уже сделали перекресток Матросова – Семафорная. Следующим будет Матросова – Свердловская, и далее – до 60 лет Октября вдоль рельс.

В пресс-службе городской администрации напоминают, что в Красноярске продолжается ямочный ремонт наиболее опасных участков. Эта мера является вынужденной, так как асфальтовые заводы пока не работают.

Фото: мэрия Красноярска

- Ямы латают или с помощью технологии инфраред или благодаря рециклеру, который даёт вторую жизнь снятой асфальтовой крошке, - добавили в мэрии Красноярска.

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