В Свердловском районе Красноярска стартовал ремонт семи дворов

Фото: мэрия Красноярска

Благоустройство уже началось во дворах на Гладкова, 14 и Гладкова, 18. Сейчас стартовали подготовительные работы – демонтаж старых бордюров.

В этих дворах уложат новый асфальт, обустроят тротуары, установят МАФы (скамьи, урны и тд.), а также восстановят газоны и благоустроят детские площадки. Об окончании сроков благоустройства пока не сообщается.

Фото: мэрия Красноярска

В общей сложности в текущем сезоне администрация планирует благоустроить 7 дворов по следующим адресам:

- пр. Красноярский рабочий, 171; - ул. Семафорная, 211-213; - ул. Гладкова, 14; - ул. Гладкова, 16; - ул. Гладкова, 18; - ул. Кольцевая, 2а; - ул. Кольцевая, 10.

- Ремонт дворовых территорий в Красноярске проходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по программе «Формирование комфортной городской среды». Она реализуется в нашем городе уже пятый год, - напомнили в мэрии Красноярска.