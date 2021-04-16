В Красноярске жители высотки скинули кошку с 14-го этажа Фото: Мария ЛЕНЦ

Инцидент произошел на Дмитрия Мартынова, 45 в Покровском. Местные жители сообщают, что кто-то выбросил черную кошку, а затем закрыл окно. Животное погибло на месте.

В соцсетях красноярцы не выбирали выражений, реагируя на убийство кошки. Люди в ярости грозились найти и «наказать» живодеров.

Красноярская полиция не осталась в стороне и отреагировала на происшествие:

- В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливаются и опрашиваются очевидцы происшествия. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, - сообщают в МВД по Красноярскому краю.

Если факт жестокого обращения с животными подтвердится, то живодерам грозит до 5 лет лишения свободы.

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