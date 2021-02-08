«Скулила и звала на помощь»: в Железногорске хозяйка выкинула в окно свою собаку

В Железногорске хозяйка выкинула в окно своего питомца. Фото: соцсети

Поистине жуткий случай рассказывают в соцсетях жители Железногорска, нечеловеческая жестокость. И самое страшное, что это видели дети. Молодая женщина по имени Евгения, она стала свидетельницей происшествия и уже написала заявление в полицию.

- В воскресенье, 7 февраля, около 20 часов вечера, из окна квартиры во двор выбросили собаку. Она упала прямо под ноги мамы и ребенка, которые в это время гуляли там. И умирала на их глазах некоторое время, в муках корчилась, скулила и выгибалась. Ребенок был в истерике. Собрались жители дома, вызвали полицию, - рассказывает Евгения. Она, кстати, и написала заявление, приложив к нему фотографию погибшей собаки.

По словам Евгении, когда полиция приехала, хозяйка заявила: сама, мол, собака, прыгала – прыгала по квартире, вот и выпрыгнула вниз.

Очевидцы написали заявление в полицию. Фото: Евгения Шалимова

Но соседи возмутились и рассказали, что слышали, что происходило ночью в квартире: «Убила свою собаку, на глазах у детей, которые гуляли во дворе!!! Всю ночь она ее била, соседи подтверждают, что слышали визг, плач, они к ней долбились, но она не открыла, а потом просто выкинула с окна все так легко и просто...Хотя нет, она говорит, что собака сама выпрыгнула.. Вот такая собака прыгунья и дубасила всю ночь она тоже сама себя... Собака умерла в мучениях, извиваясь от боли...

В соцсетях огромное количество комментариев, подписчики призывают бойкотировать хозяйку, ведь она работает в сфере услуг. В краевой полиции прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск: на месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Во дворе дома был обнаружен труп собаки. Сотрудники полиции опросили заявителя, соседей и владелицу животного, которая свою вину отрицает. Труп животного направлен на ветеринарную экспертизу, полицейскими разыскиваются очевидцы случившегося, среди которых, по предварительной информации, были несовершеннолетние.