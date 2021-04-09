Стало известно, сколько будет стоить вход в национальный парк «Ергаки» Фото: Мария ЛЕНЦ

Стало известно, сколько будет стоить вход в национальный парк «Ергаки». Он находится на юге Красноярского края и с каждым годом набирает все больше популярности среди туристов. А строительство на территории баз отдыха привлекает еще и простых любителей отдохнуть на природе среди гор.

Вопрос о введении оплаты обсуждался на уровне Заксобрания края. Решено, что 5 дней пребывания на территории национального парка будет стоить 100 рублей. В минэкологии уже подсчитали, что таким образом «Ергаки» заработают в год около 6 миллионов рублей. Деньги пойдут на содержание территории.

Кстати, определены категории граждан, для которых вход останется бесплатным. Среди них – общественные инспекторы и волонтеры, представители местной власти, местное население для заготовок дикоросов. А также школьники, пенсионеры, многодетные семьи.

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О том, что заповедник «Столбы» сменит свой официальный статус и превратится в национальный парк, впервые стало известно в августе прошлого года. Соответствующий документ подписал тогда глава государства. Вместе со «Столбами» в список попали еще три территории: Тебердинский заповедник в Карачаево-Черкесии, Командорский на Камчатке и Гыданский на Ямале (подробнее).