Вход на «Столбы» могут сделать платным

О том, что заповедник «Столбы» сменит свой официальный статус и превратится в национальный парк, впервые стало известно в августе прошлого года. Соответствующий документ подписал тогда глава государства. Вместе со «Столбами» в список попали еще три территории: Тебердинский заповедник в Карачаево-Черкесии, Командорский на Камчатке и Гыданский на Ямале.

На подготовку и согласование различных документов ушло без малого полтора года. И вот появилась информация о том, что через несколько дней, в декабре, все свершится. В дирекции «Столбов» пока дату не подтверждают, но и не отрицают. Обещают: как только это случится, расскажут. В правительстве края добавили: всем командует Минприроды РФ, а нашим останется, что называется, только поставить подпись.

Красноярцев пугают перемены

Красноярцы, в принципе, не против смены статуса, природные достопримечательности от этого не никуда не денутся. Но их пугают возможные перемены. Главное, делятся они мнением в социальных сетях, чтобы не превратились заповедные тропы в проходной двор, чтобы на площадке возле «Перьев» не появилась «шанхай-шашлычка», а у подножия «Деда» - гостиница «аль инклюзив» для иностранцев. Но больше всего горожане негодуют при мысли, что в заповедной зоне появятся богатые дачи за высокими заборами.

Открываем Федеральный закон об особо охраняемых природных территориях. И изучаем, что можно и чего нельзя делать в заповеднике в и национальном парке.

Заповедник: вся территория, флора и фауна является федеральной собственностью. Здесь полностью запрещена любая экономическая деятельность, охота и рыбалка. Запрещен и массовый туризм, допуск – только сотрудникам заповедника и ученым. Никаких домашних животных. Нельзя строить никакие, даже временные, здания и сооружения (включая электроопоры). Финансирование – из федерального бюджета.

Национальный парк: территория и все, что на ней находятся, является федеральной собственностью. Однако разрешается обустраивать специально отведенную зону для туристов, оборудовать там экологические тропы, палаточные стоянки, пункты оказания экстренной помощи, перевалочные базы. Под запретом охота и рыбалка, а также домашние животные. Финансирование – из федерального бюджета. Допускается помощь меценатов.

Исходя из этого, именовать «Столбы» заповедником с момента его основания – с 1925 года – было ошибочным. Либо нельзя было пускать туда туристов. А теперь туристов уже не выгонишь и дорогу не перекроешь – сюда со всей страны едут и из-за рубежа тоже. Так что приходится корректировать статус.

За последние годы для посетителей на «Столбах» было сделано так много, чего в заповеднике по закону быть не должно: обустроили тропы, в том числе для маломобильных граждан, установили визит-центр на кордоне Нарым, организовали дежурные пункты МЧС и «Скорой помощи». Здесь проводят различные образовательные мероприятия, экскурсии. У «Столбов» много спонсоров среди представителей бизнеса. Власти Красноярска тоже хотели бы вкладывать деньги в благоустройство туристической зоны (переговоры об этом ведутся с Березовским районом, на территории которого и расположены «Столбы»).

Так будем ли платить за вход

О том, что придется платить за вход на территорию, говорили много раз. Разумеется, горожане хотят оставить вход свободным, и дело тут скорее в принципе, чем в рублях. И вот тема снова стоит на повестке дня. Губернатор края Александр Усс даже направил обращение министру природы РФ Дмитрию Кобылкину сохранить вход на территорию бесплатным. Оказывается, платить – не платить решают вовсе не местные власти.

Поясняем суть вопроса. Дело в том, что в России вход на территорию любого заповедника или национального парка априори должен быть платным. Деньги от туристов идут на эколого-просветительскую деятельность. Мы прозвонили соседей и спросили, как у них. И вот что получилось:

- вход в заповедник «Хакасский» стоит 100 рублей с человека;

- Большой арктический заповедник - 300 рублей;

- Алтайский биосферный заповедник - 20 рублей на человека и 50 с машины;

- Катунский заповедник – 150;

- Тунгусский заповедник, в зависимости от маршрута и продолжительности, - от 150 рублей;

- национальный парк «Шушенский бор» - 35 рублей.

Получается, красноярские «Столбы» - единственный в стране заповедник, где эколого-просветительскую деятельность субсидирует краевой бюджет, по сути – платит за всех туристов. Ждем, что ответит министр.

«Столбы» в цифрах:

- 47 219 гектаров – общая территория;

- 3% территории – туристско-экскурсионный район, 7% - буферная зона с ограниченным входом и 90% - запретная для посещения туристов территория;

- 754 220 туристов посетили заповедник в 2018 году;

- более 1 миллиона туристов – прогнозируемое количество посещений в 2020 году.