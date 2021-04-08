Следком возбудил уголовное дело после смерти 4-х человек при пожаре в Якутске

Фото: СК

После трагического пожара в Якутске было возбуждено уголовное дело «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Как сообщают в следкоме, на данный момент причина возгорания неизвестна.

Накануне вечером, 7 апреля, в поселка Чапаево загорелся двухэтажный жилой дом. Сообщение о пожаре к сотрудникам МЧС поступило около 22 часов вечера, туда немедленно отправили пожарных.

Из огня смогли спасти 18 человек, четверо были в бессознательном состоянии. К сожалению, медики не смогли им помочь, пострадавшие скончались.

Среди погибших было двое маленьких детей 3-х и 4-х лет. Малышей из горящего здания вынес на руках их отец, они были без сознания. Также погибла их 28-летняя мама. 30-летнюю соседку успели доставить в больницу, но спасти её не удалось.

После локализации пожара на 720 квадратных метрах для осмотра места происшествия выехали заместитель руководителя СК Республике Саха Юрий Русанов, следователь и следователь-криминалист регионального СКР. Продолжаются расследование дела, установка причин пожара и трагической гибели жильцов.

После трагического пожара в Якутске было возбуждено уголовное дело «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Как сообщают в следкоме, на данный момент причина возгорания неизвестна.

Накануне вечером, 7 апреля, в поселка Чапаево загорелся двухэтажный жилой дом. Сообщение о пожаре к сотрудникам МЧС поступило около 22 часов вечера, туда немедленно отправили пожарных.

Из огня смогли спасти 18 человек, четверо были в бессознательном состоянии. К сожалению, медики не смогли им помочь, пострадавшие скончались.

Среди погибших было двое маленьких детей 3-х и 4-х лет. Малышей из горящего здания вынес на руках их отец, они были без сознания. Также погибла их 28-летняя мама. 30-летнюю соседку успели доставить в больницу, но спасти её не удалось.

После локализации пожара на 720 квадратных метрах для осмотра места происшествия выехали заместитель руководителя СК Республике Саха Юрий Русанов, следователь и следователь-криминалист регионального СКР. Продолжаются расследование дела, установка причин пожара и трагической гибели жильцов.

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Накануне вечером, 7 апреля, в якутском селе Чапаево произошла трагедия. Как сообщает МЧС, загорелся жилой двухэтажный дом. На момент прибытия первых расчетов вовсю горела кровля здания на площади 300 квадратных метров. В пожаре погибли 4 человека. (Подробности)