Малышей вынесли из огня, но не успели спасти: в Якутии при пожаре погибли мать и двое детей

Пожар был локализован на площади 720 кв.м. Фото: МЧС

Накануне вечером, 7 апреля, в якутском селе Чапаево произошла трагедия. Как сообщает МЧС, загорелся жилой двухэтажный дом. На момент прибытия первых расчетов вовсю горела кровля здания на площади 300 квадратных метров. В пожаре погибли 4 человека.

Сообщение о ЧП поступило около 22 часов вечера, но лишь к утру удалось локализовать пожар на площади 720 квадратных метров. Всё здание подверглось возгоранию, из огня смогли спасти 18 человек, четверо были в бессознательном состоянии. К сожалению, медики не смогли им помочь, пострадавшие скончались.

Среди погибших было двое маленьких детей 3-х и 4-х лет. Малышей из горящего здания вынес на руках их отец, они были без сознания. Также погибла их 28-летняя мама. 30-летнюю соседку успели доставить в больницу, но спасти её не удалось.

Из 14 выживших жителей дома довольно серьезно пострадало 9 человек. Их всех осмотрели врачи, 4 человека были госпитализированы, остальные приняты на амбулаторное лечение.

Жильцы сгоревшего дома будут размещены на базе интерната малой академии наук села Чапаево, там уже подготовлен маневренный фонд. Глава Якутии распорядился, чтобы республиканские и районные власти немедленно оказали всяческую помощь пострадавшим при пожаре. Как сообщает пресс-секретарь руководителя республики, 8 апреля в регионе и.о. первого заместителя Председателя Правительства Якутии Дмитрий Садовников проведёт заседание республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Пока неизвестна даже предварительная причина, по которой возникло возгорание в жилом доме. К расследованию подключился Следственный комитет, сотрудники выяснят от чего погибли жильцы и что стало причиной пожара.