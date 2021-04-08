Хакасская отшельница Агафья Лыкова сделала для московского музея чётки из рыбьих костей

Агафья Лыкова Фото: Мария ЛЕНЦ

Известная на всю страну отшельница Агафья Лыкова из Хакасии сделала для московской выставки в Русской Православной Старообрядческой Церкви чётки из рыбных костей. Как сообщают в РПСЦ, об этом её специально просили представители музейного отдела Митрополии.

Идея получить лестовку (разновидность чёток – прим.ред) возникла, когда митрополит Корнилий собрался лететь и освещать новый дом Агафьи Лыковой. Тогда представители музея передали через него просьбу сделать для них небольшой экспонат. Отшельница согласилась и создала чётки из позвонков крупной рыбы.

Лестовку можно будет увидеть на выставке, посвященной 400-летию протопопа Аввакума в Москве 11 апреля. Мероприятие состоится на Рогожском, в зале Советов Митрополии Дома причта. Там же пройдет вечер, посвященный Агафье Лыковой.

Своими впечатлениями от поездки поделятся митрополит Корнилий, а также протодиакон Виктор Савельев и руководитель студенческой экспедиции РТУ МИРЭА Андрей Горбатюк.

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За судьбой Агафьи Лыковой следят в нашей стране многие и делятся ровно на два лагеря: одни считают, что таежную отшельницу нужно силой увезти на Большую землю, чтобы не тратиться на помощь, другие категорически против и уверены, что важно оставить ее там, где она привыкла, и всячески ее поддерживать, ведь это и есть милосердие. Сама Агафья Карповна этот вопрос давно решила. Она продолжает жить в верховьях Абакана. И хотела бы остаться здесь и после смерти. (подробности)