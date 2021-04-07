Как в боевиках: в Ачинске полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного водителя Фото: Мария ЛЕНЦ

Все случилось прошлой ночью в Ачинске. Госавтоинспекторы патрулировали улицы и заметили «Тойоту», проехавшую на «красный» свет. Полицейские тут же потребовали от водителя остановиться, но тот лишь прибавил скорости. Ранее мы публиковали видео погони.

По пути он создавал аварийные ситуации, пытаясь уйти от преследования. В итоге погоня переместилась на загородную трассу. Там полицейские решили применить табельное оружие. Инспекторы предупредили лихача об этом, но гонщик не воспринял это всерьез. А зря! Ведь через пару мгновений началась стрельба. Лишь после этого любителя высоких скоростей удалось остановить.

Оказалось, что ранее лихач уже был судим за нарушение ПДД и срок истечения давности нарушения не прошел, сообщают в МВД по Красноярскому краю. Кроме того, освидетельствование показала, что перед тем, как сесть за руль, мужчина выпил. В его крови обнаружено 0,51 промилле алкоголя.

Теперь на водителя возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Ему грозит 2 года лишения свободы.

Помимо уголовного дела, на ачинского гонщика составили несколько административных протоколов. Он арестован на 10 суток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Видео погони со стрельбой в Ачинске 7 апреля 2021 опубликовали в МВД

По дороге он видимо представил себя героем «Форсажа» и создавал аварийные ситуации, чудом избежав попадания в ДТП. На загородной трассе полицейские решили, что без применения оружия не обойтись. (подробнее)