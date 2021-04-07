Видео погони со стрельбой в Ачинске 7 апреля 2021 опубликовали в МВД

Фото: скриншот МВД по Красноярскому краю

Ночью в Ачинске случился инцидент в стиле старых боевиков – настоящая полицейская погоня. Публикуем видео погони со стрельбой в Ачинске 7 апреля 2021 года.

На ночном дежурстве дорожные полицейские заметили «Тойоту», проехавшую перекресток улиц Свердлова и Назарова на «красный». Водитель иномарки проигнорировал требование остановиться и устроил погоню, направившись к выезду из города.

По дороге он видимо представил себя героем «Форсажа» и создавал аварийные ситуации, чудом избежав попадания в ДТП. На загородной трассе полицейские решили, что без применения оружия не обойтись. Инспекторы несколько раз выстрелили из пистолета по колесам лихача, и лишь после этого автомобиль остановился.

В происшествии никто не пострадал, а машину отправили на спецстоянку. Гонщика же протестировали на опьянение. Результат показал, что в его крови 0,51 промилле алкоголя.

Кроме того, полицейские выяснили, что в 2018 году мужчину судили за нарушение ПДД. Срок повторности не истек и против ачинца возбудили еще одно уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», передают в МВД по Красноярскому краю.

Также на нарушителя составили целый ряд административных протоколов. Его арестовали на 10 суток.