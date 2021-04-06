Норильские таксисты устроили акцию протеста Фото: Мария ЛЕНЦ

Норильские таксисты устроили акцию протеста, вслед за красноярскими. На пикет собрались около 30 человек, работающие под брендом «Яндекс». Причина недовольства – политика агрегаторов в части формирования стоимости поездки. Основные аргументы таковы: бензин в северном городе стоит 55 рублей за литр, а возить пассажиров их заставляют чуть ли не за 95 рублей. Если отсюда вычесть процент, который диспетчерская служба берет за свои услуги, то, по словам таксистов, они работают себе в убыток.

Ситуация не совсем понятная. В сентябре 2020 года поездка на такси от самого Норильска до Талнаха обошлась, к примеру, очевидцу в 750 рублей. Это за 25 километров по шоссе без ожидания, днем. Вызов также был сделан через агрегатора.

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