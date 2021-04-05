«Море впечатлений»: в Красноярске при поддержке «Полюса» стартовал «Клуб выходного дня»

Не умеете делать роботов? Научим! Даже самого маленького участника клуба, которому всего год! Фото: Мария ЛЕНЦ

«Клуб выходного дня» создан для тех семей, которые сумели стать родными для чужих детей с трудной судьбой. Клуб помогает им организовать досуг и нестандартно провести выходной день всей семьей, показывает возможности города Красноярска для отдыха, спорта, творчества и интеллектуального развития.

- Наш клуб стал доброй традицией, все его ждут, уже спрашивают про следующий год. Сейчас психологи говорят, что главная проблема общества – одиночество, и когда мы приглашаем семьи вместе провести выходной день, они рады, что о них помнят, - говорит директор Центра развития семейных форм воспитания Ольга Абросимова.

Вот такой кулончик останется на память о встрече. Вырезал 3D-принтер, собирали участники клуба своими руками Фото: Мария ЛЕНЦ

Главная тема «Клуба выходного дня» каждый год разная. В этом году она посвящена Году науки и технологий в России. И участники Клуба убедятся, что наука – это увлекательно, увидят возможности для научно-популярных занятий в нашем городе. Выбор мест неслучаен, они все работают со школьниками.

Первая встреча «Клуба выходного дня» прошла в детском технопарке «Кванториум». Это место поразило всех посетителей. Дети, забыв про родителей, разбились на группы и побежали по локациям. Даже мамы и папы не смогли остаться в стороне.

«Сегодня я забыла, что пришла с детьми и сама на некоторое время стала ребенком», написала после встречи Наталья Железкина.

В Кванториуме можно отсканировать свое лицо, вырезать детали и склеить себе вот такого двойника. Фото: Мария ЛЕНЦ

О занятиях в технопарке также рассказала участница клуба Татьяна Горелова, пришедшая с сыном:

«Огромное впечатление от виртуальной реальности, необычно и реалистично. Дети играли в музыкальную игру, под музыку разбивали джедайскими мечами кубики и одновременно уворачивались от надвигающихся стен. В другой локации мы усовершенствовали роботов (хотя никогда не занимались этим делом), а потом устроили соревнование - кто сильнее, наша команда (я и сын) победила. Было очень весело и азартно. В третьем кабинете находились вырезающие устройства и 3D-принтеры. Дети сделали из фанеры себе сувенирчики-сердечки».

После посещения всех площадок технопарка Татьяна и ее семья даже решили записаться на обучение:

«Преподаватели очень эмоционально, легко и доступно рассказывали про свои направления. Спасибо большое организаторам за такое просвещение. Детям это нужно и полезно. Мы планируем на следующий год записаться».

Все ушли с впечатлениями, подарками и планами вернуться! Фото: Мария ЛЕНЦ

Кстати, детский технопарк «Кванториум» приглашает изучать актуальные научно-исследовательские и инженерно-технические направления детей с 12 лет. Занятия проходят бесплатно. Здесь юные исследователи получают не только инженерные навыки, но и обучаются проектной деятельности.

Следующий выход «Клуба выходного дня» - в эколого-просветительский центр на Восточном входе Национального парка «Столбы», об этом мы расскажем через неделю, 12 апреля.

Организаторы «Клуба выходного дня» для приемных семей: золотодобывающая компания «Полюс», «Комсомольская правда» и Центр развития семейных форм воспитания Красноярского края.

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