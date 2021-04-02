Еще 12 человек скончались от коронавируса в Красноярском крае за сутки Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, коронавирусом за сутки заразились еще 123 человека. В общей сложности в Красноярском крае зарегистрирован 67 031 подтвержденный диагноз. Темп прироста заболеваемости за сутки не изменился – 0,2%.

За прошедшие сутки излечились и выписались из больниц еще 116 красноярцев. Число случаев выздоровлений превысило 62 тысячи и теперь составляет 62 050 пациентов. Число активных случаев на 2 апреля 2021 – 4 981.

- На сегодня 14 603 человека под наблюдением врачей (+1147 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки 1096 человек. За все время проведено тестов на коронавирус в крае - 2 533 468 (+4363 за последние сутки), - передают в опершатбе Красноярского края.

Фото: оперштаб Красноярского края

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