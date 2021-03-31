В Красноярском крае продлевают режим самоизоляции для жителей 65+

Предыдущий указ распространялся до 31 марта 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае продлевается режим самоизоляции для жителей региона от 65 лет. 31 марта глава региона внёс изменения в указ о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Красноярского края.

Согласно тексту документа, местные жители от 65 лет, ранее находившиеся на самоизоляции, смогут находиться на больничном до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Взрослое население региона 65+ имеет полное право уйти на оплачиваемый больничный с оформлением листка нетрудоспособности либо перейти на удаленный режим работы.

Напомним, что ранее указ на продление больничных листов распространялся до 31 марта. По последним данным за минувшие сутки ещё 122 жителя края заразились ковидом, а 10 пациентов с подтвержденным диагнозом погибли.