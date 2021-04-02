На первых выходные апреля в Красноярске ожидаются дожди и +7 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, по данным гидрометцентра, в субботу ожидается дневная температура до +6 градусов. Будет пасмурно и дождливо. Вероятность осадков – 75%. Атмосферное давление – 741 мм рт.ст. Также поднимется сильный юго-западный ветер с порывами до 6 метров в секунду.

Ночью плюсовая температура сохранится – до +1 градуса. Пойдет ливень и снег. Вероятность осадков – 84%. Ветер немного ослабнет – до 4 метров в секунду. Атмосферное давление – 742 мм рт.ст.

В воскресенье днем потеплеет до +7 градусов. Пасмурная погода сохранится, а дождь продолжит идти. Вероятность осадков – 60%. Ветер стихнет – до 3 метров в секунду. Атмосферное давление – 744 мм рт.ст.

Ночью ожидаются слабоотрицательные температуры – до -2 градусов. Осадки наконец-то прекратятся. Ветер ослабнет до 2 метров в секунду. Атмосферное давление – 743 мм рт.ст.

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Тепло задержится в апреле до середины месяца. Ближе к 20-м числам температура установится в пределах среднемесячной норме, и такая стабильность продлится до конца второго месяца весны. В целом среднемесячная температура ожидается около +4. (подробнее)