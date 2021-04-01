Погода на апрель 2021 в Красноярске: потепление до +15 и паводки Фото: ИВАНОВА Диана

Март не порадовал красноярцев теплом. Перепады температур колебались от суровых -20 до +8 градусов. Вместе с нестабильной погодой весь месяц - мрачное небо, на улице завывал ветер, а каждое утро для людей превращалось в соревнование по фигурному катанию. Апрель же обещает быть совсем другим. Об этом на пресс-конференции «КП-Красноярск» рассказал синоптик красноярского гидрометцентра Дмитрий Ульянов. Рассказываем, какой будет погода на апрель 2021 в Красноярске.

Температура

Начало апреля в Красноярске будет весенним в лучшем смысле этого слова – ожидается существенное потепление. Повышение температуры красноярцы смогут испытать на себе уже в грядущие выходные, когда столбик термометра поднимется до 7-9 градусов тепла. Ночью же синоптик пообещал слабоотрицательные температуры.

Настоящий погодный праздник красноярцев ожидает на исходе первой недели апреля. Уже 6 апреля воздух прогреется до +14-15 градусов. До 16 апреля дневные температуры будут в районе 7-12 градусов. Тепло задержится в апреле до середины месяца. Ближе к 20-м числам температура установится в пределах среднемесячной норме, и такая стабильность продлится до конца второго месяца весны. В целом среднемесячная температура ожидается около +4.

Погода на апрель 2021 в Красноярске: потепление до +15 и паводки Фото: Мария ЛЕНЦ

Ветер

Какая же весна без ветра? И действительно, апрель по традиции ожидается ветреным. 2 и 3 апреля ожидаются порывы до 18 метров в секунду. В целом же синоптик обещает, что вскоре направление сменится с северо-западного на восточное, а скорость снизится до 7 метров в секунду.

Осадки

Без осадков не обойдется. Если в первые дни они будут выпадать в смешанном виде, то постепенно перейдут в исключительно в разряд дождя. В целом синоптик передает, что количество осадков будет колебаться от нормы до чуть выше нормы.

Паводки и другие риски

Погода на апрель 2021 в Красноярске: потепление до +15 и паводки Фото: Мария ЛЕНЦ

Ведущий гидрололог Среднесибирского УГМС Лев Путинцев рассказал, что в Красноярском крае беспрецедентные запасы воды в снежной массе. В центральных районах, в том числе и в Красноярске, снегозапасы – от 100 до 130%.

Вскрытие рек начнется во второй декаде апреля на юге края и в первой декаде мая – на севере. Ожидаются заторы льда, мощность которых будет зависеть от погоды. Из-за возможных потеплений возможны подтопления домов и размыв дорог. Всему виной огромные запасы снега, выпавшие еще в феврале.

Наиболее подвержены подтоплениям 17 районов. В зонах возможных подтоплений может оказаться до 130 населенных пунктов.

Магнитные бури

Начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Сергей Дударев рассказал о геомагнитной обстановке.

Активность до 4 баллов ожидается 2,3, 8, 18, 27, 29 апреля. Усиление солнечной активности до 7 баллов – 9, 10, 16, 17, 24-26 апреля. Метеозависимым людям в этот период рекомендуется побольше находиться на свежем воздухе, пить воду и ограничить физические нагрузки.