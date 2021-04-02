В Красноярске обсудили организацию школьного питания Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске прошло заседание межведомственной координационной группы. В мероприятии приняли участие руководители департаментов администрации Красноярска, депутаты городского Совета, представители правоохранительных и надзорных органов. На повестке дня – организация безопасного и качественного питания детей в школах.

Напомним, что в начале марта было возбуждено уголовное дело после массового отравления детей в 25 школах краевого центра, задержано руководство фирмы, занимавшейся поставкой обедов. Был уволен руководитель Центра питания Красноярска.

Основные тезисы, которые были вынесены на обсуждение и к чему пришли члены координационной группы. Нужно:

- разработать единый стандарт организации питания школьников;

- повышать квалификацию работников школьных столовых;

- переоснастить современным оборудованием пищеблоки учреждений школ.

Ну и, конечно же, нужен контроль на всех стадиях – от склада до обеденного стола.