В Красноярском крае 1 апреля начинается запись детей в первые классы Фото: Мария ЛЕНЦ

Основное изменение – дата начала приема. Если раньше запись начиналась с 1 февраля, то в 2021 году – с 1 апреля. В этот день будут принимать заявление от семей, проживающих на участках, закрепленными за школами и льготников. Заявления от этих категорий будут приниматься до 30 июня 2021 года.

«КП-Красноярск» публиковала подробную инструкцию по приему детей в 1 класс в 2021 году.

Если же семья не входит в перечисленные категории, то подавать заявление на прием в 1 класс родители должны будут с 6 апреля. В школу ребенка примут, только если останутся свободные места. Прием заявок будет вестись до 5 сентября.

Если мест в школе не осталось и ребенку отказали в приеме, органы управления образования должны помочь родителями найти другое место учебы. То есть, без похода в 1 класс будущий школьник не останется.

Найти бланк заявления для приема на стенде на сайте учебного заведения. Его можно скачать, заполнить и принести в школу.

Приказ о зачислении будут подписывать за 3 рабочих дня после завершения приема заявлений 30 июля 2021.

Краевой минобр призывает родителей не занимать очередь накануне 1 апреля. Так как часть услуг можно получить в интернете, подать заявление можно из дома.

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Обычно в Красноярске и крае прием документов в школу начинается с 1 февраля, однако в 2021 году эта процедура перенесена на 1 апреля. С этой даты заявления будут приниматься от родителей, проживающих в районе, закрепленном за школой, а также имеющих преимущества при зачислении. (подробнее)