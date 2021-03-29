В Ачинске серийному похитителю женских сумок дали 2,5 года строгого режима Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ачинске суд вынес приговор серийному похитителю женских сумок. Ему дали 2 года 6 месяцев колонии строгого режима. Наказание достаточно суровое для 24-летнего жителя Тюхтетского района, приехавшего в Ачинск «на гастроли».

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции города, занимался молодой человек грабежом в августе прошлого года. Сначала на одной из улиц он вырвал сумки у трех женщин. На этом не остановился и, спустя некоторое время, заметил припаркованный автомобиль, а внутри на водительском сидении висела еще одна сумка. Преступник проник в салон, забрал ее и скрылся. Общая сумма ущерба по всем четырем случаям составила около 30 тысяч рублей.

Оперативники молодого человека быстро вычислили, ведь потерпевшие его запомнили и смогли описать. Уголовное дело на него завели по статьям «Кража» и «Грабеж».

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