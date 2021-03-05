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Красноярская прокуратура настаивает на сносе скандального кафе «Кантри»

Дело затянулось, судебное заседание отложено
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярская прокуратура настаивает на сносе скандального кафе «Кантри»

Красноярская прокуратура настаивает на сносе скандального кафе «Кантри»

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярская прокуратура настаивает на сносе скандального кафе «Кантри» на проспекте Мира. Появление этой коробки с самого начала вызвало негатив у горожан, еще когда строители разрыли там котлован, а потом спешно возвели два этажа кирпичей. Ввести так называемое кафе в эксплуатацию владелица не успела: прокуратура запустила проверку соблюдения законодательства. И по результатам этой проверки 12 февраля 2019 года в Центральный районный суд был направлен иск о сносе здания.

- С привлечением специалистов Службы по контролю в области градостроительной деятельности края, Службы строительного надзора и жилищного контроля края, ГУ МЧС России по краю прокуратурой района установлены нарушения в сфере градостроительного, санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства, - прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе надзорного органа.

Близость строения к зданию Почты России называют одним из главных нарушений требований пожарной безопасности. Вместо положенных 8 метров там меньше 5. Судебный процесс длится до сих пор. Следующее заседание назначено на 12 марта 2021 года.

Добавим также, что отделом дознания красноярской полиции в октябре 2019 года было возбуждено уголовное дело по факту выдачи разрешения на строительство объекта в исторической части города на основании недостоверно указанных сведений.