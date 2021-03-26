Видео снегопада в Красноярске 26 марта 2021 публикуют местные жители

Видео снегопада в Красноярске 26 марта 2021 Фото: ИВАНОВА Диана

Стихия напала на наш город внезапно. Синоптики обещали снег в пятницу, но такого масштаба не ожидал никто. Видео снегопада в Красноярске 26 марта 2021 выложили в интернет жители мегаполиса.

Кадры, снятые на Калинина в Железнодорожном районе возвращают в уже забытые дни января, когда снег за считанные часы мог парализовать не только автомобильное, но и пешеходное движение, а рабочие трудились над разбором завалов круглые сутки.

К сожалению или к счастью, погодный сюрприз длился недолго. Но впечатлил горожан размахом. После снегопада в Красноярске даже выглянуло солнце и все вокруг вновь успокоилось.

Добавим, что снег ожидается на грядущих выходных. Кроме того, ожидается небольшое потепление до +4 градусов.

Несмотря на то, что продлился разгул стихии недолго, таяние снега может добавить головной боли коммунальщикам, которым придется откачивать образовавшиеся лужи.