В Красноярске в субботу ожидается до +4 градусов и ветер Фото: Мария ЛЕНЦ

Синоптики обещают, что в субботу в городе начнет теплеть. Публикуем погоду в Красноярске на 27 марта 2021.

По данным сервиса Яндекс.Погода, утром 27 марта ожидается до +2 градусов. Начнется небольшой снегопад, а небо будет хмурым. Кроме того, синоптики обещают порывы юго-западного ветра – до 4 метров в секунду.

Днем воздух прогреется до +4 градусов и выглянет солнце. Вместе с тем усилится ветер – до 5 метров в секунду, а снег продолжит падать.

Вечером будет облачно с прояснениями, а осадки прекратятся. Ночью же похолодает до -3 градусов. Ветер успокоится. Атмосферное давление от 739 до 745 мм рт.ст.

Синоптики гидрометцентра обещают дневную температуру до +4 градусов и ветер с порывами до 3 метров в секунду. Осадков не будет, но солнце в очередной раз спрячется за тучами. Ночью же ветер успокоится, но похолодает до -1 градуса. Атмосферное давление – от 733 до 736 мм рт.ст.