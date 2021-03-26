В Норильске задержан новый подозреваемый в экстремизме Фото: Мария ЛЕНЦ

В Норильске задержан новый подозреваемый в экстремизме. В последнее время оперативники Управления ФСБ по Красноярскому краю вычислили несколько человек, которые занимались преступной деятельностью – распространяли идеи радикального религиозного учения, оправдывали убийства на почве религиозной и национальной ненависти и в открытую призывали к терроризму.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, 24-летний задержанный житель Норильска имел связи с международной террористической организацией, деятельность которой на территории нашей страны запрещена решением Верховного суда. В соцсетях он размещал фотоснимки и комментарии, призывающие к насилию. Причем весь контент находился в открытом доступе. Есть информация, что через мессенджер он вербовал и девушек.

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