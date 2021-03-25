В Красноярском крае за сутки от коронавируса скончались еще 13 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Ситуация с заболеваемостью в регионе остается на стабильном уровне. За все время в регионе зафиксировано 66 038 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки ковидом заразились еще 128 человек.

Вылечившихся за сутки по-прежнему меньше – 117 человек. С начала пандемии выздоровели 61 120 красноярцев. Активных случаев – 4 918.

По данным краевого Роспотребнадзора, темп прироста заболеваемости ковидом остается на уровне 0,2%.

- На сегодня 14 631 человек под наблюдением врачей (+1023 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки 1104 человека. За все время проведено тестов на коронавирус в крае - 2 501 869 (+5369 за последние сутки), - добавили в оперштабе Красноярского края.

Добавим, что губернатор внес изменения в Указ о противодействии коронавирусу. Теперь жители Красноярского края старше 65 лет смогут продлить больничный до 31 марта.