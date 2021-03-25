Продление режима самоизоляции в Красноярске в 2021 году: жители старше 65 лет смогут продлить больничный до 31 марта

Публикуем новое о продлении режима самоизоляции в Красноярске в 2021 году. Тема касается продления больничных листов для пенсионеров.

Губернатор Александр Усс вновь внес изменения в Указ о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавируса.

По новой редакции указа, красноярцы старше 65 лет могут продлить больничный до 31 марта 2021 года.

В пресс-службе губернатора «КП-Красноярск» добавили, что работающие пенсионеры могут, как уйти на оплачиваемый больничный с оформлением листа трудоспособности, так и перейти на дистанционную работу.

Напомним, что ранее красноярские пенсионеры могли продлить больничный до 25 марта.

Указ был опубликован 24 марта и вступает в силу с 25 марта 2021 года. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края.

Напомним, что на 25 марта 2021 года в Красноярске коронавирусом заразились 65 910 человек, выздоровели 61 003 человека и скончались 3 082 человека.