Погода в Красноярске 26 марта 2021: прохладно и пасмурно

Погода в Красноярске 26 марта 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

Грядущая пятница не порадует солнцем и теплом. Публикуем погоду в Красноярске 26 марта 2021.

По информации гидрометцентра, 26 марта в Красноярске днем будет до +3 градусов. Синоптики ожидают хмурое небо и дождь. Несмотря, на пасмурность, ветра в городе до вечера не будет. Ночью же температура воздуха опустится до -3 градусов. Осадки прекратятся, а порывы ветра составят около 3 метров в секунду. Атмосферное давление - от 733 до 737 мм рт.ст.

Прогноз Яндекс.Погоды еще менее оптимистичен. Утром будет холодно – до -4 градусов. Днем потеплеет до +1 градуса, такая температура сохранится до самого вечера. Синоптики обещают тучи на протяжении всего дня и осадки. Зато обойдется без сильного ветра – всего до 2 метров в секунду.

Ночью похолодает до -1 градуса. Снег продолжит идти, но ветер не поднимется. Атмосферное давление в течение дня – от 737 до 744 мм рт.ст.