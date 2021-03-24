В Красноярске осудили мужчину, напавшего на фельдшера скорой помощи Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске суд вынес наказание местному жителю, который напал на фельдшера скорой помощи. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции города, в июне прошлого года неотложка приехала на вызов в микрорайон Солнечный.

Медик поднялась в квартиру, осмотрела пациентку и оказала ей необходимую первую помощь. Однако сожитель пациентки остался недоволен, и как только фельдшер собралась уходить, он стал придираться к ней, оскорблять и затем несколько раз ударил. Да так, что пострадавшая потом сама обратилась за помощью к коллегам.

Уголовное дело на 31-летнего напавшего возбудили по статье «Побои». Максимальное наказание – до 2 лет лишения свободы, но ему дали всего 1 год принудительных работ.

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