«Я страшно злюсь»: после массового отравления детей глава Красноярска уволил двух чиновников

После массового отравления детей глава Красноярская уволил двух чиновников Фото: Мария ЛЕНЦ

Стало известно, что количество отравившихся после питания в школьных столовых детей увеличилось до 91. В больницах сейчас лежат 56 детей с клиническими признаками иерсиниозной инфекции. Возбуждено уголовно дело. Глава города Сергей Еремин в своем «Инстаграме» сообщил, что сначала хотел дождаться результатов проверок и затем высказать свое мнение, но не удержался.

«И я страшно злюсь, потому что это касается детей. Школа – второй дом, так вот дома точно не должны кормить до отравления! Негодую и как глава города, и как отец школьниц. В прошлом году было принято решение перестроить систему организации школьного питания, создали Центр питания, чтобы вывести эту работу на качественный уровень. И что я вижу? Поставленные цели очевидно не достигнуты. Забили тревогу ещё на прошлой неделе, вызывал на ковёр всех ответственных. Вынужден был уволить двоих».

Кому именно из чиновников придется собирать свои вещи, не уточняется. Но глава города пообещал поднять вопрос об организации школьного питания на профильной комиссии Горсовета с участием всех сторон.

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