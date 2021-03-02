В Красноярске после массового отравления школьников завели уголовное дело Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске после массового отравления школьников в микрорайоне Солнечном полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» (часть 1 статьи 236 УК РФ).

Напомним, что на минувшей неделе в социальных сетях появилась информация о недомогании у детей, питавшихся в столовой нескольких школ. Симптомы явственно указывали на пищевое отравление. Прокуратура города инициировала проверку, подключились специалисты регионального Роспотребнадзора. Пока говорится о 70 случаях отравления. По предварительному заключению причиной могло стать употребление учащимися пищи, приготовленных с нарушением технологического процесса.

Уже взяты смывы с оборудования, инвентаря, санитарной одежды, также проведены лабораторные исследования пищевых продуктов. Есть основание полагать, что поставщик нарушил требования санитарного законодательства. На деятельность поставщика наложен временный запрет, материалы административного дела направлены на рассмотрение в суд. Сейчас в школах проводится полная дезинфекция.

В настоящее время организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.