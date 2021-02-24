Красноярск
Еще
Радио
Красноярск
Еще
Радио
Красноярск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин посетил «Красмаш»

Глава Роскосмоса сообщил в твиттере, что приехал в Красноярск по дороге из космодрома «Восточный»
Сергей ПЕТРОВ
КомментироватьОставить комментарий
Фото: Роскосмос

Фото: Роскосмос

Дмитрий Рогозин Руководитель Роскосмоса посетил ракетный завод «Красмаш» и железногорское АО «Информационные спутниковые системы им. Академика М.Ф. Решетнева». Глава Госкорпорации осмотрел новый барокомплекс, созданный для производства перспективных образцов предприятия, а гендиректор Красмаша Александр Гаврилов ознакомил его с процессом реконструкции и перевооружения мощностей завода.

Кроме того, в День защитника Отечества Дмитрий Рогозин поздравил сотрудников с праздников и вручил награды за добросовестный труд и вклад в развитие российской ракетно-космической отрасли. Знаками отличия «За верность космосу», нагрудными знаки, медалями, грамотами и благодарностями были удостоены 18 работников Красмаша и Государственного ракетного центра.