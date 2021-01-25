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Красноярск посетил знаменитый создатель антивируса Евгений Касперский

Известный программист побывал на «Столбах», Красноярской ГЭС, посмотрел коммунальный мост
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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Красноярск посетил знаменитый создатель антивируса Евгений Касперский

Красноярск посетил знаменитый создатель антивируса Евгений Касперский

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярск посетил знаменитый создатель антивируса Евгений Касперский. В краевой столице известный программист был проездом. Сибирский город стал одной из точек его маршрута. Евгений Касперский путешествует по стране со своими спутниками и рассказывает о поездке через социальные сети.

Как сообщил глава администрации Красноярска Сергей Еремин, Евгений Касперский успел посмотреть знамениты «Столбы», побывал на смотровой площадке по дороге на Овсянку и заглянул на Красноярскую ГЭС. Не обошел вниманием известный программист и Коммунальный мост. Этот объект притягивает внимание практически всех гостей краевой столицы.