Красноярская компания выплатила более 180 миллионов рублей за ущерб экологии после прорыва дамбы на ребе Сейбе

Красноярская компания выплатила более 180 миллионов рублей за ущерб экологии Фото: ИВАНОВА Диана

Компания «Сисим» выплатила 180 миллионов 687 тысяч рублей за ущерб, который был нанесен экологии в результате ее хозяйственной деятельности. Напомним, речь идет о порыве дамбы в Курагинском районе в ночь с 18 на 19 октября 2019 года. Тогда в результате допущенных технологических ошибок волной смыло рабочий поселок, погибли 20 рабочих, а загрязненная вода из отстойника попала в реку Сейбу и далее в Сисим. Впрочем эксперты уверяют, что загрязнение происходило и раньше.

- По подсчетам специалистов Управления Росприроднадзора по краю размер ущерба в стоимостном выражении составил более 180 миллионов рублей. По результатам рассмотрения иска решением Ленинского районного суда г. Красноярска от 03.12.2020 года требования прокурора о возмещении ущерба удовлетворены, с ответчика в бюджет Российской Федерации взыскано 180 миллионов 687 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Обоснованность принятого решения подтверждена апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Красноярского краевого суда.