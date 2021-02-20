Иркутянин, обстрелявший петардами машину спикера горсовета, отправится в СИЗО

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы Скриншот: МВД

Подозреваемый в обстреле машины спикера горсовета Натальи Фирюлиной петардами, заключен под стражу в Красноярске. Центральный районный суд отправил мужчину в СИЗО на 2 месяца. Как сообщают в МВД, в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Мужчина заявляет, что он не предполагал, что фейерверк полетит в сторону машины. Говорит, что у него не было злого умысла, а просто хотел заснять видео с салютом.

Инцидент произошел 19 февраля, возле здания администрации Красноярска, в котором также размещаются и городские депутаты. По информации краевой полиции неизвестный бросил зажженную пиротехнику, возможно, дымовую шашку или гильзу фейерверка. Он дождался, пока служебная «Тойота Камри» появится у крыльца. А потом убеждал. Есть и другая версия, что он уже успел воткнуть зажженный фейерверк в снег, когда она подъехала.

Добавим, что это не единственная «диверсия» возле здания красноярской мэрии. Так, в начале марта 2019 года два пиромана закидали здание бутылками с горючей смесью. Правда, потерпели фиаско – вместо стены здания полыхнул сам хулиган.

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