В Красноярске два пиромана закидали здание администрации города бутылками с горючей смесью. Видео с камеры уличного наблюдения, установленной на крыльце мэрии, появилось на популярном телеграмм-канале BAZA, затем в группе «Жесть Красноярска» во ВКонтакте. Случилось все в ночь со 2 на 3 марта, после открытия Универсиады.

В Красноярске пироманы закидали здание мэрии бутылками с коктейлем Молотова.

На видео попали оба хулигана, один промелькнул и остановился за кадром, видимо, настороже. Второй поставил сумку, достал из нее две бутылки, поджег и бросил прямо в стену. Причем получилось не совсем удачно – бутылки, видимо, упали в самом низу, а незадачливый поджигатель сам вспыхнул на пару секунд. Затем оба убежали в сторону Енисея. Догнать их в тот момент сотрудники охраны не успели.

В краевой полиции «Комсомольской правде»-Красноярск прокомментировали инцидент:

- Подозреваемые в попытке умышленного уничтожения имущества административного здания путем поджога задержаны сотрудниками полиции. Задержанными оказались 25 и 27 летние мужчины. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье «Попытка умышленного уничтожения или повреждения имущества» и статье «Хулиганство». Оба арестованы. В отношении одного из них назначена судебно-психиатрическая экспертиза.