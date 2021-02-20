Последствия обрушения на фабрике в Норильске 20 февраля 2021 показали на видео

Еще двое пропавших пока не найдены

Сегодня ночью в Норильске произошло ЧП. Обрушились здание пункта перегрузки руды и пешеходная галерея Норильской обогатительной фабрики, принадлежащая компании ООО «Медвежий Ручей». Последствия обрушения на фабрике в Норильске 20 февраля 2021 показал Следственный Комитет в опубликованном видеоролике на официальном сайте.

По факту нарушений при ведении строительных работ, которые привели к обрушению части галереи дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики следователи возбудили уголовное дело «нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Напомним, что после обрушения в Норильске под завалами оказались 8 человек. Самостоятельно выбрались двое, еще 4 вытащили спасатели. Все получили травмы средней тяжести, а еще один работник ООО «Норильскникельремонт» скончался в карете скорой помощи. Сейчас спасатели активно ведут поиски еще двоих пропавших. Примерная площадь обрушения – около 1000 кв.м.

Как прокомментировали в «Норникеле», на разборе завалов работают силы МЧС, сотрудники военизированной горно-спасательной части и газоспасательной службы, всего более 70 человек. Привлечены 15 единиц спасательной техники, экскаваторы, бульдозеры, автокраны. В здании пункта перегрузки руды проводились ремонтные работы по усилению конструкций. Ремонт производится силами ООО «Норильскникельремонт». Норильская обогатительная фабрика продолжает работу с ограничениями, связанными с проведением аварийно-спасательных работ

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